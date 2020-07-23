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Алексиевич: Я буду голосовать за Тихановскую, которая обещает транзит власти

23.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич говорит, что будет голосовать на выборах за Светлану Тихановскую. Хотя раньше симпатии писательницы были на стороне Виктора Бабарико.



"Власть повела себя нечестно, и все наиболее интересные претенденты-мужчины оказались в тюрьме или не допущены к выборам, как Цепкало. И вдруг получился неожиданный вариант. Женщины приняли на себя бремя мужчин", — заявила нобелиантка в интервью Радио "Свобода".

По ее словам, главное, что Тихановская обещает"осуществить транзит власти".

Писательница напомнила, как к пикетам альтернативных кандидатов стояли длинные очереди: люди хотели отдать свой голос за их выдвижение. "Лукашенко думал, что это молчаливое общество можно обманывать, можно рассказывать ему сказки, можно запугивать. Ничего подобного. Выросли новые поколения, люди средних поколений очнулись, это не те люди, которые были 26 лет назад, когда Лукашенко начинал властвовать", — комментирует Алексиевич нынешнюю ситуацию в Беларуси.

Она считает, что необходимо придумать механизм, как контролировать выборы, чтобы не было вбросов бюллетеней, чтобы был честный подсчет голосов. "Если нас будет много, если мы поддержим этих девушек, то перемены у нас будут идти мирным путем. Если нас будет немного, то всё может быть. А все мы хотели бы мирных перемен. И как бы нас ни провоцировала власть, мы не должны поддаваться на эти провокации", — добавляет писательница.


Александру Лукашенко по поводу нынешней избирательной кампании Светлана Алексиевич адресовала такие слова: "Я бы хотела ему сказать, что власть принадлежит народу. И никто не должен об этом забывать. Раньше или позже народ заберет власть. Даже если он спит летаргическим сном, но он проснется. В стране должны быть честные выборы. Они уже происходят нечестно. Должны быть честные выборы, чтобы не было крови. И тут его ответственность перед историей. Никто не хочет крови. Я надеюсь, что он тоже не хочет".
 
 
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Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич говорит, что будет голосовать на выборах за Светлану Тихановскую. Хотя раньше симпатии писательницы были на стороне...
 
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