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«Он изменяет мне, а недавно избил. Но мне 41, и мы вместе с моих 15 лет». Читательнице отвечает психолог

23.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Быть вместе с мужчиной с 15 лет, а в 41 год осознать, что эти отношения угрожают твоему здоровью — и физическому, и ментальному… Именно с этим столкнулась наша читательница. Как найти в себе силы и поменять свою жизнь, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне было 15 лет, когда мы познакомились. Он на 6,5 лет старше. В 17 лет я забеременела, после рождения ребенка мы поженились. Родилась прекрасная дочка, сейчас ей 23 и 1 годик сыну. Я стала бабушкой в 40 лет.

Отношения с мужем никогда не были ровными. Иногда доходило до драки. Большую часть жизни я пыталась быть для него хорошей, что-то доказывала. Но он всегда находил аргументы, почему я недостаточно хороша.


Сам ничего для семьи не делал, все было на мне. Ремонт, все покупки по дому делала я. Обновляла мебель. Купила домик в деревне, машину. Научилась класть плитку, клеить обои, стелить ламинат. При этом должна была заниматься «женскими обязанностями» по дому, ну и работать, конечно.

Гордилась даже своим мужеством и героическим терпением. Бюджет был раздельный, он тратил свою зарплату на себя, отчитываться о тратах считал унизительным. Несколько лет назад узнала, что он изменял, потом еще и еще. Дело чуть не дошло до развода. Почему-то я очень боялась его потерять и уговорила вернуться в семью. Сейчас понимаю, что у меня был шанс начать другую жизнь, который я даже не рассматривала. Отношений на стороне не заводила, и верностью своей гордилась.

Сейчас мне 41, мы всё еще вместе. Муж мной никогда не дорожил, при встрече с друзьями рассказывал взахлеб про все мои проступки. Внезапно стало противно с ним жить. Будто прозрела. Не понимаю, как могла не замечать такого отношения к себе, постоянно прощать.

Живем с мужем в постоянных ссорах, а недавно узнала, что он хочет купить машину и оформить на кого-то другого. Чтобы не делить со мной в случае развода.


Морально к разводу готова. Останавливает только квартира, в которую переехала дочка с семьей, сделали там ремонт. Это его квартира, доставшаяся ему по наследству. В случае развода он уедет к себе, а дочка с детьми вернется. Нам будет тесно жить всем вместе… Материально я от него не завишу, удобной больше быть не намерена. Но не могу быть инициатором разрыва. Жаль всего, что строилось столько лет, и квартиры жаль. Даже допускаю такой вариант: жить каждому своей жизнью под одной крышей. Не знаю, как мне быть.

Диалог вести у нас не получается, для обсуждения болезненных тем у мужа слишком взрывной характер. При этом он продолжает настаивать, чтобы я придерживалась заведенных им правил. Два месяца назад я пришла поздно с работы, и он меня избил.

Написала заявление в милицию. Раздвигаю выставленные мне рамки. Пытаюсь научиться любить себя. Но если бы он просто исчез, мне стало бы намного лучше.

Ответ психолога:

— Из вашей истории видно, что вы всю жизнь занимали позицию спасателя и все тянули на себе. Возможно, вы хотели быть хорошей в глазах вашего мужа, чтобы он вас принимал, признавал и любил.

Как правило, такое поведение свойственно людям, которые воспитывались в семьях, где нет безусловной любви и когда ребенка принимали и любили за что-то.

Становясь взрослыми, такие люди переносят такое поведение на свои отношения с противоположным полом.

В здоровых взаимоотношениях важны уважение, забота, доверие, понимание, верность, заинтересованность. Всё это мы можем назвать проявлением любви. Из того, что вы пишете про вашу жизнь с мужем, я делаю вывод, что у вас зависимое поведение и какая-то скрытая выгода, которая заставляет оставаться в этих отношениях.

Что такое скрытая выгода? Поясню. Возможно, жизнь с мужем удовлетворяет вашу потребность быть кому-то нужной, избавляет от страха остаться наедине с собой. Если так, то это признак незрелости. Также в вашем поведении прослеживается позиция жертвы.


Сейчас вы пишете, что прозрели и готовы к разводу. И одновременно, что «не можете быть инициатором разрыва». В этой фразе вы снимаете с себя ответственность. Зрелая личность руководствуется позицией «хочу» или «не хочу». Возможен вариант «не умею», значит — иду и учусь, как это делать, взяв ответственность за свою жизнь и свои поступки.

Только так вы сможете быть творцом своей жизни.

Для любого человека жилье — это важный аспект. Но жизнь так устроена, что нам приходится делать выбор и выстраивать приоритеты. Подумайте, что для вас важнее: ваша жизнь или квартира?

Вы способны построить здоровые отношения с мужчиной, который будет вас уважать и любить. А для этого для вас важно научиться проявлять заботу, уважение и любовь по отношению к себе.

Рекомендую, почитайте про треугольник Карпмана, про то, как выйти из позиции жертвы, а после — книгу Эриха Фромма «Искусство любить».

 
 
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Быть вместе с мужчиной с 15 лет, а в 41 год осознать, что эти отношения угрожают твоему здоровью - и физическому, и ментальному… Именно с этим столкнулась наша...
 
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