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В Пуховичском районе дерзкие пляски на крыше авто стали основанием для уголовного дела
Источник материала: БTСвидетелем танцев стала хозяйка поврежденного "форда". Женщина обратилась в милицию с заявлением привлечь исполнителя к ответственности.
Маргарита Говрова, сотрудник УИОС МВД Беларуси: "Компания молодых людей отдыхала в ночном кафе, молодежь была друг другу наглядно знакома. Под утро из заведения все вышли на улицу. Молодой человек, зная, что заявительница приехала в заведение на машине, сделал замечание, мол, девушка выпила спиртное и собирается сесть за руль. Дама резко ответила парню, возник конфликт. Подозреваемый, будучи нетрезвым, прошел ногами по автомобилю, повредил капот, лобовое стекло и крышу. Молодой человек знал, что его снимают на мобильный телефон, поэтому делал это демонстративно. Своими действиями он не только грубо нарушил общественный порядок и выразил неуважение к общественным нормам поведения, но и повредил чужой автомобиль. Специалисты оценили ущерб в сумму более 600 рублей. Правовую оценку действиям фигуранта дали следователи, возбудив уголовное дело за хулиганство".
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Свидетелем танцев стала хозяйка поврежденного "форда". Женщина обратилась в милицию с заявлением привлечь исполнителя к ответственности. Маргарита Говрова,...
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