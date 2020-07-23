В Лунинецком районе парень неудачно прыгнул с дерева в воду и сломал шею

Источник материала: Виртуальный Брест

Прыжок на мелководье привёл жителя Дребска к больничной койке.

Как сообщила председатель районного Совета ОСВОД Любовь Гуторова, инцидент произошёл 20 июля в деревне Дребск.

Компания из четырех человек решила искупнуться. Один из них - 24-летний местный житель - взобрался на поломанное дерево и решил с него спрыгнуть в воду - ему казалось, что речка в этом месте достаточно глубокая.

Как итог - парень сломал шею. Ребята, которые пришли вместе с ним, вызвали скорую.

Председатель Совета ОСВОД предупреждает: - В наши водоёмы прыгать, нырять категорически запрещено. У нас в районе нет водоёмов глубиной 4 метра у берега, где можно было бы нырять.

Также Любовь Гуторова отметила, что река Цна, на которой произошёл инцидент, очень коварная река. Сначала мелко, но потом - резкий обрыв и 3-х метровая глубина. К тому же, Цна очень поросшая растительностью, на дне нередко встречаются коряги.

Любовь Гуторова призывает купающихся ответственно относиться к своей жизни, не купаться в запрещённых местах, не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения. - Или пить, или купаться, выбирать нужно что-то одно, - отметила Любовь Гуторова.

Также председатель ОСВОД призвала молодёжь не быть самоуверенными и помнить о мерах предосторожности.