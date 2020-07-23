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Комета Neowise пройдёт максимально близко к земле

23.07.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комета Neowise пройдёт максимально близко к земле

Редкое космическое явление можно будет наблюдать сегодня в небе: комета Neowise пройдёт максимально близко к Земле.  

На расстоянии около 130 миллионов километров она будет видна невооружённым глазом. Наблюдение лучше вести в сумерках. Небесное тело обнаружено в марте этого года космическим телескопом «Неовайз». Возраст – около четырех миллиардов лет, а длина хвоста – несколько миллионов километров. 

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Редкое космическое явление можно будет наблюдать сегодня в небе: комета Neowise пройдёт максимально близко к Земле.   На расстоянии около 130 миллионов километров она...
 
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