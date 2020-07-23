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Комета Neowise пройдёт максимально близко к земле
Источник материала: ОНТ
Редкое космическое явление можно будет наблюдать сегодня в небе: комета Neowise пройдёт максимально близко к Земле.
На расстоянии около 130 миллионов километров она будет видна невооружённым глазом. Наблюдение лучше вести в сумерках. Небесное тело обнаружено в марте этого года космическим телескопом «Неовайз». Возраст – около четырех миллиардов лет, а длина хвоста – несколько миллионов километров.
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Редкое космическое явление можно будет наблюдать сегодня в небе: комета Neowise пройдёт максимально близко к Земле. На расстоянии около 130 миллионов километров она...
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