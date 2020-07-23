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Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ

23.07.2020 10:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске спасатели бросили вызов коллегам накануне профессионального праздника. Челлендж на прочность запустил начальник 4-й пожарной аварийно-спасательной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ

Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ

Он протянул служебный МАЗ массой более 33 тонн.

Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ

Напомним, День пожарной службы Беларуси отметят в субботу, 25 июля. 

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске спасатели бросили вызов коллегам накануне профессионального праздника. Челлендж на прочность запустил начальник 4-й пожарной...
 
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