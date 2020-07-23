|
Челлендж на прочность. Витебский спасатель протащил 33-тонный МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске спасатели бросили вызов коллегам накануне профессионального праздника. Челлендж на прочность запустил начальник 4-й пожарной аварийно-спасательной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он протянул служебный МАЗ массой более 33 тонн.
Напомним, День пожарной службы Беларуси отметят в субботу, 25 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске спасатели бросили вызов коллегам накануне профессионального праздника. Челлендж на прочность запустил начальник 4-й пожарной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)