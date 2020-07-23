Дизайн, характеристики и другие особенности «обычного» Samsung Galaxy Note20

Источник материала: Tut.by

Недавно инсайдер Roland Quandt опубликовал подробности о готовящемся к выходу флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note20 Ultra. Теперь появилась точная информация о чуть более простой модели — Galaxy Note20. Эксперт пишет, что она отличается от «ультры» даже визуально.





Компания может представить две версии девайса — с поддержкой 5G-сетей и только с 4G/LTE. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма, разрешение — 2400 на 1080 точек (393 ppi), матрица — Super AMOLED, развертка — 60 Гц. Кроме того, закруглений по бокам панели слева и справа не будет — дисплей полностью плоский.

Процессором для нашего региона выступит уже знакомый Exynos 990. Оперативной памяти будет 8 ГБ, постоянной — 256 ГБ. Но ее якобы не выйдет расширить картами microSD. Объем встроенного аккумулятора — 4300 мАч, есть быстрая проводная и беспроводная зарядки. Основная камера состоит из трех модулей (64 Мп + 12 Мп + 12 Мп). Устройство сможет записывать видео в 8K, а также снимать с зумом в 30х. Фронтальная камера — на 10 Мп.









Никуда не денется и защита от воды (IP68) вместе с поддержкой eSIM. Не забудут и про стерео динамики AKG. Как и в старшем Note 20 Ultra, в активе окажется поддержка облачного игрового сервиса от Microsoft. Разумеется, смартфон оснастят фирменным пером S Pen. Правда, время его отклика больше в сравнении с версией для «ультры» (26 миллисекунд против 9 миллисекунд).

Девайс будут выпускать в корпусах бронзового, серого и зеленого цветов. Правда, о точной цене пока не говорится. А еще, по неподтвержденной информации, задняя панель гаджета будет выполнена из пластика — но к этому пока стоит относиться с настороженностью.

Официальный анонс состоится 5 августа.

Ниже — цены других смартфонов Samsung: