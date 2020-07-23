Босоногий мужчина гулял по Бресту. Кажется, он буквально воспринял слова президента

Источник материала: Виртуальный Брест

"Вы по росе когда ходили в последний раз?" - Лукашенко призывает людей изменить образ жизни .





На фото: сегодня в городе. Сказано - сделано!





Хотя тут мы с президентом согласны, надо быть ближе к земле и радоваться каждому дню. Вот его мнение:

"Если у вас есть возможность сохранить в деревне приусадебный участок, сохраните его. Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство. Не японский препарат, который я привез на самолете. Нам надо изменить образ жизни. Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим", - подчеркнул белорусский лидер.





А вы готовы вот так - босиком, да по росе тротуару?