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Босоногий мужчина гулял по Бресту. Кажется, он буквально воспринял слова президента

23.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Вы по росе когда ходили в последний раз?" - Лукашенко призывает людей изменить образ жизни.

Босоногий мужчина гулял по Бресту. Кажется, он буквально воспринял слова президента

На фото: сегодня в городе. Сказано - сделано!

Босоногий мужчина гулял по Бресту. Кажется, он буквально воспринял слова президента

Хотя тут мы с президентом согласны, надо быть ближе к земле и радоваться каждому дню. Вот его мнение:

"Если у вас есть возможность сохранить в деревне приусадебный участок, сохраните его. Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство. Не японский препарат, который я привез на самолете. Нам надо изменить образ жизни. Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим", - подчеркнул белорусский лидер.

Босоногий мужчина гулял по Бресту. Кажется, он буквально воспринял слова президента

А вы готовы вот так - босиком, да по росе тротуару?

 
 
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  "Вы по росе когда ходили в последний раз?" - Лукашенко призывает людей изменить образ жизни. На фото: сегодня в городе. Сказано - сделано! Хотя тут мы с президентом...
 
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