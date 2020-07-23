«Наступает время женщин»: Светлана Алексиевич на выборах проголосует за Тихановскую

Источник материала: KYKY

В интервью «Свободе» нобелевский лауреат Светлана Алексиевич рассказала о своем отношении к нынешней избирательной кампании. Писательница поддержала Светлану Тихановскую и сказала, что готова отдать за нее свой голос.

По словам Алексиевич, если бы в стране проводились честные выборы, то она голосовала бы за Виктора Бабарико. Ведь, по ее мнению, Беларуси нужен «такой менеджер, с достойными человеческими качествами и немного романтик».

«Власть повела себя нечестно, – продолжает писательница. – Все наиболее интересные претенденты-мужчины оказались в тюрьме или не допущены к выборам, как Цепкало. И внезапно появился неожиданный вариант. Женщины приняли на себя бремя мужчин.

В нашей беларуской истории были женщины, начиная с Евфросинии Полоцкой, которые в те неженские века были достойными своего времени. Так и сейчас получилось. Женщины осознали, что они могут и должны что-то сделать, чтобы потом сказать своим детям: мы сделали все, что могли.

В этой ситуации я буду голосовать за Тихоновскую, которая обещает осуществить транзит власти. Сама она не готовилась к власти и не думала об этом. Но в этой ситуации она обещает сделать транзит власти, и я бы проголосовала за нее».