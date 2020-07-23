«Яндекс.Музыка» составила плейлисты летних фестивалей, на которые не попали белорусы

Источник материала: Tut.by

Сервис для поиска и прослушивания аудиоконтента «Яндекс.Музыка» составил плейлисты нескольких белорусских летних фестивалей , которые вынужденно перенесли на следующий год. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали представители проекта в Беларуси.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сервис предлагает послушать лайн-апы трех фестивалей: Viva Braslav Open Air , Stereo Weekend и Top Fest 2020 . В рамках первого свои песни «сыграют» Zivert, Monatik, Nemiga, Matrang, ЛСП и другие. Представлять Stereo Weekend в плейлисте будут «Бумбокс», Manizha, Alina Pash. От Top Fest 2020 «выступят» Intelligency, Jan Khalib, Jony, Maruv, Фогель.

Еще месте с пространством «Песочница» «Яндекс.Музыка» организует живые выступления местных групп и музыкантов, которые должны были петь и играть на перенесенных мероприятиях. Все будет проходить по субботам: 25 июля в 19 часов в «Песочнице» сыграют Intelligency, 1 августа — Nemiga. Имена выступающих в другие даты пока не раскрываются. Вход будет свободным.

Кроме того, белорусам, которые не попали на любимые фестивали (но купили билеты), достанутся промокоды подписки на «Яндекс.Плюс» на 90 дней, если до этого они ее не оформляли.

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