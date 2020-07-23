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Как выбрать самые вкусные томаты: 3 простых способа

23.07.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать самые вкусные томаты: 3 простых способа

Помидоры самые вкусные, когда сезон в разгаре – это середина июля – август. Однако и в этот период можно наткнуться на безвкусные томаты, из которых не захочется что-то готовить. 

Чтобы выбрать вкусные помидоры, нужно использовать следующие критерии. 

Плотность помидора

Сначала потрогайте томат. Если он упругий, но при этом не жесткий и не слишком мягкий, то он созрел. Перезревший помидор будет легко продавливаться, а недозревший на ощупь напоминает яблоко.  

Вес и аромат

Вкусные зрелые томаты довольно тяжелые. Также нужно обращать внимание на их аромат. Лучше всего делать это в разрезе. Кислый или гнилой запах говорит о том, что такие помидоры не стоит покупать. 

Плодоножка томата

Место соединения плода и веточки не должно сильно отличаться по цвету от остальной кожуры. В противном случае, скорее всего, помидор дозревал после того, как его сорвали. На вкус это негативно не повлияет, но в таком томате будет меньше полезных для организма веществ.

ФОТО: pixabay

 

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Помидоры самые вкусные, когда сезон в разгаре – это середина июля – август. Однако и в этот период можно наткнуться на безвкусные томаты, из которых не захочется...
 
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