Источник материала: Новости Волковыска

На днях 16-летнего Ивана Заборовского выписали из больницы. Он провел несколько дней в ожоговом отделении после того, как в начале июля во время тренировки на стадионе в Орехове-Зуеве в него попала молния, пишет Дзен-канал «Футбольные темы».

Вернувшись домой, Иван пошел в церковь. Но храм он посещал и раньше, до того, как все случилось.

- Вскоре поговорю с батюшкой, который молился за меня, когда я был в больнице, - объясняет Иван. И вспоминает, как впервые оказался на месте, где был поражен ударом молнии.

- Увидел обгоревший кусок газона. Жутковато и неприятно... А, вообще, помню только начало того дня, как вышел из дома. Тренировка, на которой все произошло, не сохранилась в памяти.

Ивана спас тренер Антон Басов, который до приезда скорой помощи сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже Басов рассказывал, что футболка на Иване сгорела.

- Да, мне тоже сказали, что футболка и шорты сгорели, все это дымилось. Думаю, остатки одежды выкинули, когда я оказался в больнице. А бутсы сохранились. Правда, они раздроблены...

А еще остались мелкие шрамы на шее: «Это от цепочки - она расплавилась. Молния вышла через пятку - на ней есть точки. Еще у меня ухо одно не слышит из-за контузии».

Врачи говорят Ивану, чтобы не торопился с возвращением к полноценным тренировкам и прислушивался к тому, как ведет себя организм. В частности, в первое время может появляться одышка.

- Кода вышел из комы, пришел в себя, мне дали телефон. Я посмотрел и прочитал, сколько людей меня поддержало. Нет слов! Спасибо всем, - благодарит Иван.

Вратари российских клубов записали видео со словами поддержки. Антон Шунин из «Динамо» пригласил потренироваться с ним. Но особенно приятно Заборовскому было услышать слова поддержки от Гильерме, вратаря «Локомотива»: «Слежу за его игрой, соцсетями».

Заборовский мечтает когда-нибудь оказаться в топ-клубе:

- Например, в «Ювентусе», где играет мой кумир Буффон.

А пока с Иваном первый профессиональный контракт подписал его родной клуб – «Знамя Труда». Это старейшая футбольная команда в России, в прошлом году клуб отметил 110-летие.

- Это мой второй дом. Рад что играю здесь. Тут друзья и замечательные тренеры. Трудно сказать, когда сыграю за главную команду, но буду выкладываться на 100 процентов. И надеюсь, тренеры увидят во мне потенциал.