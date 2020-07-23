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Семь медицинских терминов, которые мы употребляем неправильно

23.07.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Здоровье Mail.ru» перечислило популярные медицинские термины, в употреблении которых в быту люди часто допускают неточности или ошибки.


Фото: unsplash.com

Склероз

«Да у нее склероз, она постоянно все забывает».

В этом случае под термином понимается потеря памяти. И это неправильно.

Склероз — не самостоятельное заболевание, а проявление различных патологий, при которых ткани органов, в том числе и сосудов, заменяются нефункциональной плотной соединительной тканью.

Причины кроются в аутоиммунных нарушениях, возрастных патологиях, травмах, интоксикациях, острых воспалительных процессах. Склеротические изменения могут затрагивать многие органы. И ухудшение памяти и других когнитивных процессов происходит при поражении сосудов головного мозга. Но говорить, что склероз равен потере памяти — грубое обобщение.

Опухоль

«Позавчера так ударилась локтем, хорошо хоть опухоль спала немного».

В этом случае правильно было бы использовать слово «отек». Опухоль — это новообразование из клеток с своими границами, со своей особенностью развития и роста. Причем процесс этот может быть как доброкачественным, так и злокачественным. То, что возникает на месте травмы и удара в первые же часы — это отек, гематома: скопление крови и межклеточной жидкости. Хотя внешне место кажется опухшим и так и хочется употребить однокоренное слово «опухоль».

Стресс

«Ты так часто болеешь — это все стресс на работе».

Стресс — это нормальное физиологическое состояние, реакция организма на поступающую нагрузку. Неважно, физическая она или эмоциональная. Это подключение и напряжение всех наших регуляторных систем для того, чтобы сохранить равновесие и продолжать функционировать без сбоев.

Стресс может быть вполне продуктивным и благотворно на нас влиять. А тот, про который идет речь — деструктивный, разрушающий, — это дистресс.

Но из-за эффекта экономии языковых средств мы окрасили термин негативным значением и употребляем только слово «стресс».

Инфаркт

«У него инфаркт был».

Формально придраться не к чему, и мы сразу понимаем, что речь идет о сердечном приступе. Но инфаркт — это более общее понятие: некроз органа из-за острого нарушения кровообращения. Произошла ли закупорка артерии или ее травма — и вот уже орган не получает должного количества крови.

Инфаркт может быть и почки, и селезенки, и мозга (ишемический инсульт).

То есть для полного понимания в идеале нужно добавлять — инфаркт чего. Поэтому в историях болезни и пишут инфаркт миокарда, инфаркт таламуса и т.п.

Туберкулез

«Чехов умер от туберкулеза».

Аналогично инфаркту, термин требует дополнения. Само понятие обозначает лишь поражение туберкулезной палочкой. Чаще всего страдают от нее легкие, но создать очаг бактерия может и в других органах — это так называемый внелегочный туберкулез. Почки, глаза, позвоночник, кожа, пищеварительная и центральная нервная системы, мозговые оболочки — все эти органы могут стать мишенью для палочки Коха.

Местный наркоз

«Мне зуб под местным наркозом лечили».

Наркоз — это состояние сна, потери сознания и расслабления мышц, которое вызвано определенными препаратами, контролируемо и обратимо. Наркоз не означает обезболивание в прямом смысле, пациент просто спит и не помнит ощущений. Для того же, чтобы мозг, получающий сигналы при разрезе тканей, не ввел организм в болевой шок, хирурги используют местные анестетики, подкалывая ими участки, на которых работают. Соответственно наркоз (он же сон) может быть только общим. И верно говорить «под местной анестезией» или «под общей анестезией», то есть под наркозом.

Раздвоение личности

«У нее шизофрения, ну, раздвоение личности».

Из-за того, что психические заболевания все еще считаются чем-то ужасным и отталкивающим, а также из-за нехватки корректной информации о них и из-за периодических уточнений в МКБ (Международной классификации болезней), мы путаем многие патологии.

Чаще всего это касается биполярного аффективного расстройства, шизофрении и диссоциативного расстройства личности (того самого «раздвоения»). Это три совершенно разных состояния, и основные признаки у них тоже различаются.

В первом случае у больных отчетливо заметна цикличность поведения: депрессивные эпизоды сменяются резким подъемом настроения, гипердеятельностью, эйфорией. При шизофрении чаще всего возникают галлюцинации. А при диссоциативном расстройстве личности в психике в буквальном смысле уживаются несколько личностей, причем каждая может не помнить о том, что делала другая.

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Это не склероз, не инфаркт и не туберкулез - а что же?
 
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