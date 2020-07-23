Лукашенко о главной задаче власти: Не допустить, чтобы сложности переносились на людей

Источник материала: ОНТ

Ключевая задача государственной власти состоит в том, чтобы вызванные различными обстоятельствами сложности и затруднения не переносились на обычных людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с экономическим блоком, передает БЕЛТА.

В ходе встречи Глава государства отметил, что нельзя оставлять без внимания важнейшие вопросы, от решения которых зависит повседневная жизнь белорусов.

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