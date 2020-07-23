|
Лукашенко о главной задаче власти: Не допустить, чтобы сложности переносились на людей
Источник материала: ОНТ
Ключевая задача государственной власти состоит в том, чтобы вызванные различными обстоятельствами сложности и затруднения не переносились на обычных людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с экономическим блоком,
В ходе встречи Глава государства отметил, что нельзя оставлять без внимания важнейшие вопросы, от решения которых зависит повседневная жизнь белорусов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ключевая задача государственной власти состоит в том, чтобы вызванные различными обстоятельствами сложности и затруднения не переносились на обычных людей. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)