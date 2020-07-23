Источник материала: Кировец

Все районы Могилевской области завершили уборку озимой сурепицы. Урожайность в среднем по региону составила 10,1 ц/га, сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

По данным на сегодняшнее утро, озимый рапс убран на 55% запланированных площадей, средняя урожайность пока — 17,6 ц/га. Самой высокой урожайностью маслосемян рапса может похвастаться Кировский район. Здесь намолачивают 29 ц/га. Далее следуют Могилевский и Шкловский районы — по 25 ц/га. В Краснопольском районе уборку озимого рапса уже завершили, также с этой работой скоро справятся в Быховском и Кричевском районах.

Продолжается в области и «зеленая жатва». Заготовлено более 85 тыс. т сена, около 1,576 млн. т сенажа (в том числе около 1,556 млн. т с консервантами и порядка 21 тыс. т зерносенажа). Заложено почти 62 тыс. т силоса. Кормов в полимерной упаковке заготовлено более 85 тыс. т (54% к плану).

Таким образом, в области имеется более 495 тыс. т кормовых единиц (36,7% к заданию), или 12,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота, без учета свиней и птицы (в прошлом году на данный период времени было 11,45).

В области идет уборка семенников многолетних злаковых культур. В Кличевском районе она уже завершилась, подходит к концу в Славгородском районе. Более половины площадей убрано в Дрибинском, Кировском и Могилевском районах.

Началась вспашка почвы под сев озимого рапса (готово 7% к плану). В Горецком, Круглянском, Мстиславском, Хотимском, Чаусском и Шкловском районах идет уборка льна.

Набирает темпы уборка зерновых и зернобобовых культур. Жатва проведена на площади около 4,5 тыс. га, намолочено почти 14 тыс. т. Урожайность – 31,1 ц/га.