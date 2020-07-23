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Новый скандал. Интеллектуала и звезду игры «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьнице

23.07.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях мы писали о том, что в России новый этап движения MeToo: на этот раз стало известно о постыдных поступках работников медиасферы (и, кстати, многие из них признали свою вину). Несмотря на традиционное осуждение женщин, которые «вывесили трусы перед всем двором», волну трудно остановить — и вчера в домогательствах обвинили интеллектуала и звезду игры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского.

Все началось с поста журналистки Екатерины Арениной в твиттере:

«Давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это не стремно и нужно. Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский».

Также девушка написала о том, что он регулярно звал ее на кофе, хватал за ягодицы и предлагал отношения. Она объяснила, что поначалу ей льстил интерес умного и взрослого мужчины, но потом стало не по себе: «Я перестала пить с ним кофе и, кажется, не слишком вежливо себя вела на его уроках».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Yulia Savikovskaya (@ysavikovskaya) 30 Май 2020 в 1:46 PDT

Екатерина добавила, что она опубликовала этот пост еще и потому, что знает о других случаях:

«Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное и заходило куда дальше, часть из этих людей — мои знакомые, но если они захотят, они сами расскажут свои истории. <…> Ну, и у меня нет цели как-то страшно наказать или что-то подобное, просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям», — написала журналистка, подчеркнув, что коллеги игрока по «ЧГК» прекрасно знают о его любви к юным девушкам.

Дальше — больше. Под пост Екатерины начали приходить бывшие ученицы Михаила: набралось с десяток аналогичных обвинений.

Так, жительница Санкт-Петербурга Виктория Маяковская рассказала, что, когда она училась в старших классах, Скипский отпускал сальные шуточки с сексуальным подтекстом, а потом позвал на крышу, где «лапал, засовывал руки под платье, до секса не дошло, но было близко к тому». Девушка пояснила, что согласилась с ним куда-то пойти, потому что была в расстроенных чувствах из-за ссоры с родителями, чувствовала себя одинокой и несчастной. Кстати, родители узнали об эпизоде, но сказали, что Виктория сама во всем виновата, и потребовали молчать о произошедшем.


Как подтверждение рассказов девушек появились и скриншоты переписки Михаила с одной из его учениц, где он пишет про ее грудь, просит «пригласить в гости, когда сестры не будет дома», говорит, что она «будет с ним жить» и обещает «зажать в темном углу».

Сам Скипский комментировать обвинения отказался, появится ли он еще на экранах в рамках игры «Что? Где? Когда?» неизвестно.

 
 
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Несмотря на традиционное осуждение женщин, которые «вывесили трусы перед всем двором», волну трудно остановить - и вчера в домогательствах обвинили интеллектуала...
 
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