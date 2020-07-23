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Действующий чемпион «Минск» проиграл «Динамо-БГУФК»
Источник материала: ОНТ
В женском чемпионате Беларуси по футболу состоялся центральный матч турнира. Действующий чемпион «Минск» снова проиграл «Динамо-БГУФК».
В матче двух лучших команд страны был забит один мяч, во втором тайме после добивания с пенальти отличилась Анастасия Линник. Это вторая победа «Динамо» над «Минском» в сезоне. Отметим, что у чемпионок страны достаточно рано из-за травмы поле покинула лидер атак нигерийка Эмуэдж Агбай Агбевха. У «Динамо» – 33 очка в турнирной таблице и 11 побед в активе. У «Минска» – 27 баллов.
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В женском чемпионате Беларуси по футболу состоялся центральный матч турнира. Действующий чемпион «Минск» снова проиграл «Динамо-БГУФК». В матче двух лучших...
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