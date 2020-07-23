Зарплаты, занятость, цены — Александр Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил правительству о необходимости решения самых значимых для общества вопросов, касающихся заработной платы, занятости и цен. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны.

«Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, — зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей, — сказал Президент. — Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел».

О заработной плате: обещанный минимум достигнут

Александр Лукашенко отметил, что в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей (лишь Могилевская область не дотянула Br7 до тысячи). «Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы», — продолжил Президент.

О занятости: удалось не допустить катастрофы

Что касается вопросов занятости, то глава государства констатировал отсутствие серьезных проблем. «В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы — скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе, — отметил Александр Лукашенко. — Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей».

/Будет дополнено/.

БЕЛТА.