В Слуцке 1 августа пройдёт фестиваль красок

Источник материала: Слуцк Город





В субботу, 1 августа, в Слуцке пройдёт фестиваль красок «Холи». Место проведения традиционное - у бывшей танцплощадки в Городском парке культуры и отдыха. Об этом SG сообщили организаторы.

Начало красочной дискотеки - в 15:30, вход свободный. При желании нужно будет только купить пакетики с краской.

В группе мероприятия во Вконтакте тем временем проходит розыгрыш краски.

Вот как проходил в Слуцке «холифест» в прошлом году:

Напомним, что в этот же день на набережной у ГДК пройдёт «городской пикник».

Slutsk-Gorod.by

