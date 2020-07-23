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В Слуцке 1 августа пройдёт фестиваль красок
23.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В субботу, 1 августа, в Слуцке пройдёт фестиваль красок «Холи». Место проведения традиционное - у бывшей танцплощадки в Городском парке культуры и отдыха. Об этом SG сообщили организаторы.
Начало красочной дискотеки - в 15:30, вход свободный. При желании нужно будет только купить пакетики с краской.
Вот как
Напомним, что в этот же день на набережной у ГДК
Slutsk-Gorod.by
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В субботу, 1 августа, в Слуцке пройдёт фестиваль красок «Холи». Место проведения традиционное - у бывшей танцплощадки в Городском парке культуры и отдыха. Об этом SG...
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