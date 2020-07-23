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«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Квадратные метры для молодых специалистов. В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Панельные домики для сельской местности разработали и изготовили специалисты Светлогорского домостроительного комбината.
Проект презентовали главе государства в апреле во время традиционного рабочего визита в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь в них заселились молодые специалисты.
Александр Лосев, ветеринарный врач агрокомбината «Заря»:
Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
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«Этим мы возвращаем наших жителей». Молодые специалисты получили ключи от нового жилья в Наровлянском районе
Новости Беларуси. Квадратные метры для молодых специалистов. В Наровлянском районе ключи от нового жилья получили сразу несколько семей, сообщили в программе...
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