|
График проведения прямых телефонных линий
23.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 23 июля случчане смогут по телефону задать свои наболевшие вопросы представителям ЖКХ, ЦРБ, Слуцкого райисполкома и не только. Об этом
23 июля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-46-76 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по экономике Наталья Викторовна Лях.
25 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-17-62 «прямую линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Слуцкая ЦРБ» по медицинской экспертизе и реабилитации Светлана Васильевна Ярошик.
25 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Гуринович.
28 июля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-80-94 «прямую линию» проведет директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Фёдорович Воронько.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 23 июля случчане смогут по телефону задать свои наболевшие вопросы представителям ЖКХ, ЦРБ, Слуцкого райисполкома и не только.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)