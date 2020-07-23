График проведения прямых телефонных линий

Источник материала: Слуцк Город

С 23 июля случчане смогут по телефону задать свои наболевшие вопросы представителям ЖКХ, ЦРБ, Слуцкого райисполкома и не только. Об этом сообщает Слуцкий край.

23 июля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-46-76 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по экономике Наталья Викторовна Лях.

25 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-17-62 «прямую линию» проведет заместитель главного врача УЗ «Слуцкая ЦРБ» по медицинской экспертизе и реабилитации Светлана Васильевна Ярошик.



25 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский.

25 июля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Гуринович.

28 июля с 11.00 до 12.00 по телефону 5-80-94 «прямую линию» проведет директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Фёдорович Воронько.



29 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 7-50-07 «прямую линию» по вопросу: «Особенности регулирования труда молодежи» проведет начальник отдела трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома Татьяна Ивановна Новак.