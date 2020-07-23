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Десантники готовятся: в воскресенье в Минске ограничат движение транспорта

23.07.2020 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Движение транспорта в Минске будет ограничиваться 26 июля и 2 августа из-за прохождения военной и специальной техники по автодорогам общего пользования во время репетиции и празднования 90-летия ВДВ, сообщили в Минобороны.

25 июля планируется прибытие техники в Минск. Движение перекрываться не будет.

26 июля с 19.00 до 22.00 планируется репетиция у Дворца Спорта. Движение техники запланировано с 18.00 по маршруту: г.п. Колодищи – МКАД – проспект Победителей – Дворец Спорта. Возвращение техники – тем же маршрутом. Движение автомобильного транспорта на указанном маршруте будет ограничено.

1 августа после завершения праздничных мероприятий в столице планируется возращение личного состава и техники в пункты постоянной дислокации. Информация о времени и маршрутах движения в этот день будет размещена дополнительно, сообщили в Минобороны.


ГАИ и ВАИ рекомендуют участникам дорожного движения повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Для жителей и гостей Минска 1 августа с 10.00 до 14.00 на проспекте Победителей у Дворца Спорта будут организованы праздничные мероприятия с участием военнослужащих сил специальных операций. 2 августа праздничные мероприятия пройдут во всех соединениях и воинских частях ССО: в Бресте, Витебске и Марьиной Горке.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Движение транспорта в Минске будет ограничиваться 26 июля и 2 августа из-за прохождения военной и специальной техники по автодорогам общего пользования во время...
 
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