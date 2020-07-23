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Проанализированы причины производственного травматизма в регионе (на примерах и с фото)

23.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь одним из основных национальных интересов в социальной сфере определено обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Проанализированы причины производственного травматизма в регионе (на примерах и с фото)

В соответствии с п. 32 Концепции снижение численности трудоспособного населения, в том числе вследствие производственного травматизма, рассматривается в качестве одного из внутренних источников угроз национальной безопасности и требует адекватной реакции со стороны уполномоченных органов.

Управлением Следственного комитета по Брестской области на системной основе осуществляется анализ причин и условий гибели и травмирования граждан на производстве, по результатам которого вносятся предложения по их устранению в уполномоченные государственные органы и организации.

Проведенный по результатам первого полугодия 2020 года анализ показал, что в указанный период следственными подразделениями области зарегистрирован 151 случай производственного травматизма. Из общего числа таких фактов 6 стали смертельными.

К примеру, ночью 14 мая на одном из предприятий Ганцевичского района 40-летний рабочий ехал на автопогрузчике задним ходом и во время движения наехал колесами на слой щепы и опилок. В результате его действий машина стала сваливаться на бок. Мужчина выпал из кабины и на него сверху упал погрузчик. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Ганцевичским районным отделом Следственного комитета продолжается проведение проверки по данному факту.

Проанализированы причины производственного травматизма в регионе (на примерах и с фото)

Основными видами деятельности, при которой происходило травмирование сотрудников, являются кровельные и иные строительные работы (в том числе ремонтные работы), работы на станках и ином стационарном оборудовании (прессы, измельчители, ленточные конвейеры и другие), погрузочно-разгрузочные работы.

Так, из общего числа несчастных случаев 32 (21,19 %) произошли при выполнении работ с подвижными режущими и прижимными элементами, а также при обслуживании данного оборудования; 40 (26,49 %) – при производстве строительных и ремонтных работ, 24 (15,89 %) – при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, а также работ, связанных с перемещением грузов.

Травмирование вследствие нарушения должностными лицами правил охраны труда

Анализ материалов проверок и уголовных дел показывает, что одной из причин несчастных случаев на производстве является невыполнение руководителями и уполномоченными специалистами служебных обязанностей по охране труда.

К примеру, 21 марта в ремонтной мастерской одного из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района 39-летний тракторист-машинист осуществлял ремонт прицепа-разбрасывателя. В ходе выполнения работ с кран-балки сорвался балансир с двумя колесами, который упал на рабочего, в результате чего последнему причинены телесные повреждения от которых он скончался на месте происшествия.

В ходе доследственной проверки установлено, что причиной наступивших последствий в виде гибели рабочего явились действия заведующего ремонтной мастерской, который допустил проведение работ в нарушение требований безопасности по организации рабочего места для такого вида работ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается.

Травмирование вследствие невыполнения правил личной безопасности самими рабочими

Анализируя материалы проверок, можно сделать вывод о том, что зачастую пострадавшие сами нарушают трудовую дисциплину, а также требования технических и нормативных правовых актов по охране труда. Нередко работники игнорируют даже самые элементарные требования по обеспечению своей безопасности.

Днем 13 января текущего года на строительном объекте в Пинске 55-летний плотник при выполнении работ по монтажу металлических планок упал с высоты 8 метров на покрытый плиткой тротуар, в результате чего от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Проанализированы причины производственного травматизма в регионе (на примерах и с фото)

В ходе проверки установлено, что мужчина допустил грубое нарушение инструкции по охране труда, выраженное в неиспользовании средств индивидуальной защиты, которыми он был обеспечен, что привело к падению при перемещении по скатной крыше. По результатам проверки Пинским межрайонным отделом Следственного комитета принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Днем 30 января текущего года 31-летняя жительница Березы, работая в должности лаборанта-микробиолога Березовского филиала одного из предприятий, при отборе проб затушила спиртовку путем задувания, хотя должна была накрыть колпачком, в результате чего получила ожоги лица.

Проанализированы причины производственного травматизма в регионе (на примерах и с фото)

Проведенной проверкой установлено, что женщина нарушила требования инструкции по охране труда, что и стало причиной происшествия. Следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В целях обеспечения личной безопасности на рабочем месте необходимо:

- изучить и неукоснительно соблюдать требования инструкций по охране труда;
- использовать необходимые средства индивидуальной защиты и страховочные приспособления;
- до начала выполнения работ убедиться в правильности организации рабочего места;
- проверить исправность и работоспособность станков, установок, агрегатов;
- выполнять только те работы, к выполнению которых у вас имеется допуск. 

Соблюдение правил охраны труда и бдительность сберегут вашу жизнь.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
 
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