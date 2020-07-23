Проанализированы причины производственного травматизма в регионе (на примерах и с фото)

Источник материала: Виртуальный Брест

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь одним из основных национальных интересов в социальной сфере определено обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.





В соответствии с п. 32 Концепции снижение численности трудоспособного населения, в том числе вследствие производственного травматизма, рассматривается в качестве одного из внутренних источников угроз национальной безопасности и требует адекватной реакции со стороны уполномоченных органов.

Управлением Следственного комитета по Брестской области на системной основе осуществляется анализ причин и условий гибели и травмирования граждан на производстве, по результатам которого вносятся предложения по их устранению в уполномоченные государственные органы и организации.

Проведенный по результатам первого полугодия 2020 года анализ показал, что в указанный период следственными подразделениями области зарегистрирован 151 случай производственного травматизма. Из общего числа таких фактов 6 стали смертельными.

К примеру, ночью 14 мая на одном из предприятий Ганцевичского района 40-летний рабочий ехал на автопогрузчике задним ходом и во время движения наехал колесами на слой щепы и опилок. В результате его действий машина стала сваливаться на бок. Мужчина выпал из кабины и на него сверху упал погрузчик. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Ганцевичским районным отделом Следственного комитета продолжается проведение проверки по данному факту.





Основными видами деятельности, при которой происходило травмирование сотрудников, являются кровельные и иные строительные работы (в том числе ремонтные работы), работы на станках и ином стационарном оборудовании (прессы, измельчители, ленточные конвейеры и другие), погрузочно-разгрузочные работы.

Так, из общего числа несчастных случаев 32 (21,19 %) произошли при выполнении работ с подвижными режущими и прижимными элементами, а также при обслуживании данного оборудования; 40 (26,49 %) – при производстве строительных и ремонтных работ, 24 (15,89 %) – при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, а также работ, связанных с перемещением грузов.

Травмирование вследствие нарушения должностными лицами правил охраны труда

Анализ материалов проверок и уголовных дел показывает, что одной из причин несчастных случаев на производстве является невыполнение руководителями и уполномоченными специалистами служебных обязанностей по охране труда.

К примеру, 21 марта в ремонтной мастерской одного из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района 39-летний тракторист-машинист осуществлял ремонт прицепа-разбрасывателя. В ходе выполнения работ с кран-балки сорвался балансир с двумя колесами, который упал на рабочего, в результате чего последнему причинены телесные повреждения от которых он скончался на месте происшествия.

В ходе доследственной проверки установлено, что причиной наступивших последствий в виде гибели рабочего явились действия заведующего ремонтной мастерской, который допустил проведение работ в нарушение требований безопасности по организации рабочего места для такого вида работ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается.

Травмирование вследствие невыполнения правил личной безопасности самими рабочими

Анализируя материалы проверок, можно сделать вывод о том, что зачастую пострадавшие сами нарушают трудовую дисциплину, а также требования технических и нормативных правовых актов по охране труда. Нередко работники игнорируют даже самые элементарные требования по обеспечению своей безопасности.

Днем 13 января текущего года на строительном объекте в Пинске 55-летний плотник при выполнении работ по монтажу металлических планок упал с высоты 8 метров на покрытый плиткой тротуар, в результате чего от полученных телесных повреждений скончался на месте.





В ходе проверки установлено, что мужчина допустил грубое нарушение инструкции по охране труда, выраженное в неиспользовании средств индивидуальной защиты, которыми он был обеспечен, что привело к падению при перемещении по скатной крыше. По результатам проверки Пинским межрайонным отделом Следственного комитета принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Днем 30 января текущего года 31-летняя жительница Березы, работая в должности лаборанта-микробиолога Березовского филиала одного из предприятий, при отборе проб затушила спиртовку путем задувания, хотя должна была накрыть колпачком, в результате чего получила ожоги лица.





Проведенной проверкой установлено, что женщина нарушила требования инструкции по охране труда, что и стало причиной происшествия. Следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В целях обеспечения личной безопасности на рабочем месте необходимо:

- изучить и неукоснительно соблюдать требования инструкций по охране труда;

- использовать необходимые средства индивидуальной защиты и страховочные приспособления;

- до начала выполнения работ убедиться в правильности организации рабочего места;

- проверить исправность и работоспособность станков, установок, агрегатов;

- выполнять только те работы, к выполнению которых у вас имеется допуск.

Соблюдение правил охраны труда и бдительность сберегут вашу жизнь.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк