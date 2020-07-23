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Сергей Клишевич: «Чрезмерная опека социальная растит социальное иждивение, в том числе в молодёжных кругах»

23.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».

Сергей Клишевич: «Идеология в сильных, мощных государствах присутствует во всём, начиная с детского сада и заканчивая пенсией»

Сергей Клишевич: «Чрезмерная опека социальная растит социальное иждивение, в том числе в молодёжных кругах»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Важный аспект, который я бы хотел тоже обозначить – это сказать о том, что такое внимание со стороны государства молодёжи, в нашем государстве, уделяется, что, по сути дела, молодёжь перестаёт это ценить. Потому что мы знаем нашу народную пословицу «Если чего-то слишком много – это тоже плохо». Как говорится, главное – не переборщить. Мы здесь даже где-то перебарщиваем.

Если в других странах мы видим, что молодой человек, по сути дела, сам, один на один со своими проблемами, и родители этой молодёжи наедине с проблемами своих детей и своей молодёжи, и каждый – это тоже, кстати, один из плюсов – каждый сам карабкается. Выкарабкался в жизни – чего-то достиг, куда-то попал – молодец. Не выкарабкался – ну, пожалуйста, извини, ты внизу или тебя нет, вообще, как такового.

У нас сегодня каждого человека государство старается обеспечить, помочь, подтянуть. Какая-то проблема – все знают, куда идти. Если ты сам не идёшь, тебя найдут, помогут и подскажут, где что делать. Вот это, может быть, чрезмерная такая опека социальная – она сегодня растит вот это социальное иждивение, в том числе и в молодёжных кругах.

Люди в материале: Cергей Клишевич

 
 
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Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Сергей Клишевич:...
 
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