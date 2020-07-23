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Сергей Клишевич: «Чрезмерная опека социальная растит социальное иждивение, в том числе в молодёжных кругах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас сегодня каждого человека государство старается обеспечить, помочь, подтянуть. Какая-то проблема – все знают, куда идти. Если ты сам не идёшь, тебя найдут, помогут и подскажут, где что делать. Вот это, может быть, чрезмерная такая опека социальная – она сегодня растит вот это социальное иждивение, в том числе и в молодёжных кругах.
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Сергей Клишевич: «Чрезмерная опека социальная растит социальное иждивение, в том числе в молодёжных кругах»
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Сергей Клишевич:...
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