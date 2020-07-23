Источник материала: Горецкий вестник







Вот уже на протяжении нескольких лет районная организация БОКК традиционно участвует в областной акции «Красный Крест — уборочной кампании». Как рассказала ее председатель Татьяна Боровикова, в этом году было закуплено медикаментов и перевязочного материала на доукомплектование 97 аптечек для комбайнеров и водителей, участвующих в жатве-2020.

Недавно Татьяна Боровикова вместе с лидером райкома профсоюза работников АПК Еленой Чаплыгиной и главным специалистом управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Викторией Недбайло посетила угодья ОАО «Горецкая РАПТ», чтобы передать помощь от БОКК. Медикаменты принимали ведущий агроном сельхозорганизации Андрей Махрачев и непосредственно задействованные в уборочной кампании труженики — комбайнеры Александр Стрельцов и Владимир Афанасьев.

Татьяна Боровикова отметила, что помощь в доукомплектовании аптечек оказана членам первичек Белорусского Общества Красного Креста: 5 сельскохозяйственным предприятиям и 2 организациям района.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА