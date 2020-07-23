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В Пружанском районе наезд на внезапно выбежавшего пешехода
23.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: около 18:47 часов 62-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Кэдди», двигался по улице Тихой в деревне Сухополь.
Напротив дома №18 мужчина совершил наезд на 32-летнего односельчанина, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Проводится проверка.
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По предварительной информации: около 18:47 часов 62-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Кэдди», двигался по улице Тихой в деревне Сухополь. ...
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