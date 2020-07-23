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В Пружанском районе наезд на внезапно выбежавшего пешехода

23.07.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: около 18:47 часов 62-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Кэдди», двигался по улице Тихой в деревне Сухополь.

В Пружанском районе наезд на внезапно выбежавшего пешехода

Напротив дома №18 мужчина совершил наезд на 32-летнего односельчанина, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Будьте внимательными, осторожными и не забывайте, что от ваших неверных решений может зависеть чья-то жизнь.

 
 
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  По предварительной информации: около 18:47 часов 62-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Кэдди», двигался по улице Тихой в деревне Сухополь. ...
 
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