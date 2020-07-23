Трамп направил федеральных агентов для борьбы с насилием в городах

Источник материала: ОНТ

Президент США Дональд Трамп направил порядка 200 сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и Канзас-Сити, а также еще примерно 35 – в Альбукерке для оказания помощи в борьбе с преступностью на местах. Об этом 23 июля заявил генеральный прокурор, министр юстиции США Уильям Барр, передает Deutsche Welle.

Сам Трамп в последнее время неоднократно заявлял о том, что управляемые мэрами-демократами города вышли из-под контроля, а за рост насилия там ответственны радикально левые элементы. В связи с этим президент США одним из главных предвыборных лозунгов сделал тезис о возвращении «закона и порядка» в стране.

«В последние недели было отмечено радикальное движение, направленное на то, чтобы лишить финансирования, оружия и распустить нашу полицию», – заявил Трамп, добавив, что подобная тенденция привела к беспрецедентному росту преступности, перестрелок и убийств, в частности. «Это кровопролитие должно прекратиться», – резюмировал американский лидер.

При этом мэры 14 городов, куда будут направлены федеральные силы безопасности, выразили недовольство этим решением и призвали администрацию Трампа отказаться от подобных мер.

Напомним, протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который незадолго до смерти был задержан полицией. При задержании полицейский использовал удушающий прием, который, предположительно, и привел к смерти Флойда. Его гибель спровоцировала широкую волну протестов и массовых беспорядков как в самих США, так и в некоторых странах Западной Европы. 16 июня Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает использование полицейскими удушающих приемов, а также предусматривает федеральной базы данных, содержащей сведения о полицейских и совершенных ими правонарушениях.

Фото: Getty Images

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