24 июля глава Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетит Волковыск.
Фото Белта
|
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетит Волковыск
23.07.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
24 июля глава Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетит Волковыск.
Фото Белта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля глава Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетит Волковыск. Фото Белта
|
Свежие газеты
Архив (Разное)