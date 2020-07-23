оценку он сделал, посмотрев предвыборное выступление кандидата в президенты Тихановской, показанное по БТ 21 июля. Такуюон сделал, посмотрев предвыборное выступление кандидата в президенты Тихановской, показанное по БТ 21 июля.





«Если бы я был кем-то из лукашенковского бункера, после просмотра этого видео я бы по-настоящему съехал. Это выступление Светланы Тихановской, основного кандидата в президенты на выборах 9-го августа. Случайного, казалось бы, человека. Тихановская - жена незарегистрированного кандидата, посаженного Лукашенко в тюрьму.





С тех пор её поддержал главный кандидат от оппозиции, тоже посаженный в тюрьму, и другие незарегистрированные кандидаты. Говорят, потому что Лукашенко, который боится мужчин-оппонентов, не может поверить, что белорусы проголосуют - и потом выйдут на улицы, чтобы защитить свои голоса - за женщину», - пишет Константин Сонин.





Далее эксперт поясняет свою мысль:





«Так почему бы если бы я был кем-то из лукашенковского окружения, я бы испугался? Не просто потому, что Тихановская прекрасно выглядит и говорит. Она прекрасно выглядит и говорит, кстати. А потому, что выступление её, показанное по белорусскому ТВ - это просто образец современной политической риторики. Так бы построили текст и выступление лучшие российские и американские политтехнологи вместе».





По словам Константина Сонина, «речь Тихановской - спокойнее, чем у президента Путина или лидера оппозиции Навального, но вместе с тем у неё есть обертоны и того, и другого».









«Оппозиционеру легко звучать как оппозиционер, вызов обычно - как выглядеть будущим президентом. Вот эта комбинация того, как Тихановской удаётся жестко критиковать Лукашенко, и в то же время не называть его по имени - это по-американски. А вот одновременно выглядеть беззащитной и, прямо по-путински, «матерью нации», обещающей гражданам защиту и процветание - это к американским речам отношения не имеет, это просто вообще поразительно.





... Если бы я был параноидальным конспирологом - как сам Лукашенко и его ближайшее окружение - я бы подумал, что весь мир сговорился против него. Хотя этого всего лишь белорусский народ», - пишет эксперт.







