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Хоккейный клуб «Динамо» арендовал американского нападающего Ивана Лодню
Источник материала: ОНТ
Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним новичком.
Клуб арендовал 20-летнего американского нападающего Ивана Лодню. В минувшем сезоне он провёл 41 матч регулярного чемпионата юниорской хоккейной лиги Онтарио в составе «Ниагары», забросив 27 шайб и сделав 35 результативных передач. В 2017 году Лодня году был выбран «Миннесотой» в третьем раунде драфта НХЛ.
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Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним новичком. Клуб арендовал 20-летнего американского нападающего Ивана Лодню. В минувшем сезоне он провёл 41 матч...
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