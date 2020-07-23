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Хоккейный клуб «Динамо» арендовал американского нападающего Ивана Лодню

23.07.2020 13:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо» арендовал американского нападающего Ивана Лодню

Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним новичком.

Клуб арендовал 20-летнего американского нападающего Ивана Лодню. В минувшем сезоне он провёл 41 матч регулярного чемпионата юниорской хоккейной лиги Онтарио в составе «Ниагары», забросив 27 шайб и сделав 35 результативных передач. В 2017 году Лодня году был выбран «Миннесотой» в третьем раунде драфта НХЛ. 

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Хоккейное минское «Динамо» пополнилось еще одним новичком. Клуб арендовал 20-летнего американского нападающего Ивана Лодню. В минувшем сезоне он провёл 41 матч...
 
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