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Украинские таможенники сообщили о задержании крупнейшей за последние годы партии контрабандных сигарет

23.07.2020 14:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинские таможенники сообщили о задержании крупнейшей за последние годы партии контрабандных сигарет

ТАБАЧНЫЙ КАПИТАЛ. Белорусско-украинская граница. Стражи рубежей соседней страны сообщили о задержании крупнейшей за последние годы партии контрабандных сигарет. Обнаружили неладное ночью, при досмотре двух фур с макулатурой. За рулём тягачей находились граждане Беларуси. В обоих полуприцепах были оборудованы тайники.

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 Стенки и потолок оказались двойными и в них прятались табачные изделия. Белорусского производства.  Из-под одного тента украинские пограничники извлекли 54 тысячи пачек, из-под  другого 76 тысяч. Все без акцизных марок.  Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты.

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Теги: Новости
 
 
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ТАБАЧНЫЙ КАПИТАЛ. Белорусско-украинская граница. Стражи рубежей соседней страны сообщили о задержании крупнейшей за последние годы партии контрабандных сигарет....
 
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