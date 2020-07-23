Украинские таможенники сообщили о задержании крупнейшей за последние годы партии контрабандных сигарет

Источник материала: ОНТ

ТАБАЧНЫЙ КАПИТАЛ. Белорусско-украинская граница. Стражи рубежей соседней страны сообщили о задержании крупнейшей за последние годы партии контрабандных сигарет. Обнаружили неладное ночью, при досмотре двух фур с макулатурой. За рулём тягачей находились граждане Беларуси. В обоих полуприцепах были оборудованы тайники.

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Стенки и потолок оказались двойными и в них прятались табачные изделия. Белорусского производства. Из-под одного тента украинские пограничники извлекли 54 тысячи пачек, из-под другого 76 тысяч. Все без акцизных марок. Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты.

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