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Зажгли под хит Гагариной. Пугачёва и Галкин поразили фанатов новым совместным снимком
Источник материала: СТВ
Новости России. Максим Галкин и Алла Пугачёва сходили на вечеринку к друзьям. Для артистов это стало первым крупным событием за долгое время.
Сначала российский шоумен на своей странице в Instagram
Там Пугачёва первым делом обменялась последними новостями с Григорием Лепсом, а потом отправилась на танцпол, чтобы зажечь под хит Гагариной «Драмы больше нет».
Поклонники Аллы Борисовны отметили, что она стала выглядеть ещё лучше, чем раньше. А уж огоньку артистки, с которым она веселились на вечеринке, может позавидовать и молодёжь.
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Новости России. Максим Галкин и Алла Пугачёва сходили на вечеринку к друзьям. Для артистов это стало первым крупным событием за долгое время. Сначала российский...
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