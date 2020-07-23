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Редкий случай: в Индии у девушки после приема лекарства от мигрени развилась «средневековая» болезнь
Источник материала: Tut.by
Индийские врачи
Согласно отчету в журнале
КТ показала, что артерии в обеих ее ногах сузились и, таким образом, сократили приток крови к этой области. Основываясь на ее симптомах, врачи решили, что у девушки эрготизм — заболевание, традиционно вызываемое отравлением алкалоидами спорыньи, попавшими в муку из зерен ржи и некоторых других злаков, зараженных склероциями. В Средние века отравление спорыньей вызывало настоящие вспышки эрготизма среди людей, употреблявших испорченную рожь. У несчастных появлялись такие симптомы как жгучая боль и гангрена конечностей, судороги и галлюцинации.
Удаление зараженных черных семян началось только в 1800-х годах, и с тех пор эта болезнь стада редкой. Но те же самые грибковые соединения, которые вызывают эрготизм, были позже выделены и использованы в медицинских целях, включая лечение головных болей, как в случае с препаратом, назначенным девушке. Сегодня большинство случаев эрготизма связано с лечением алкалоидами спорыньи, например, если дозы слишком высоки или лечение продлено.
Но иногда у людей может развиться эрготизм даже при приеме обычных доз препаратов на основе спорыньи. Это происходит, когда пациенты принимают другие медикаменты, которые приводят к лекарственному взаимодействию. Один из таких препаратов входит в группу антиретровирусной терапии, которую принимают люди с ВИЧ.
В случае с жительницей Индии все закончилось относительно хорошо — врачи дали ей разжижающий кровь препарат, и вскоре боли прошли, а кровоток улучшился. Но ей все же пришлось удалить один из пальцев на левой ноге.
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Редкий случай: в Индии у девушки после приема лекарства от мигрени развилась «средневековая» болезнь
В Средние века это заболевание называлось «огонь святого Антония».
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