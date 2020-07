Редкий случай: в Индии у девушки после приема лекарства от мигрени развилась «средневековая» болезнь

Источник материала: Tut.by

Индийские врачи опубликовали отчет, где описали необычный случай: 24-летняя девушка, получавшая антиретровирусную терапию (метод терапии ВИЧ -инфекции), страдала от сильной жгучей боли в ногах после приема лекарства от мигрени. Оказалось, что у нее эрготизм, также известный как «огонь святого Антония» — ныне редкое заболевание, которое когда-то было распространено в средневековой Европе. Об этом пишет Live Science.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina Victoria Craft / Unsplash

Согласно отчету в журнале The New England Journal of Medicine , у 24-летней жительницы Индии начались жжение в ногах и проблемы с ходьбой; также у нее была бледная холодная кожа ног. За четыре дня до того девушка начала принимать препарат от мигрени. Стоит отметить, что она родилась с ВИЧ-инфекцией и принимала антиретровирусную терапию.

КТ показала, что артерии в обеих ее ногах сузились и, таким образом, сократили приток крови к этой области. Основываясь на ее симптомах, врачи решили, что у девушки эрготизм — заболевание, традиционно вызываемое отравлением алкалоидами спорыньи, попавшими в муку из зерен ржи и некоторых других злаков, зараженных склероциями. В Средние века отравление спорыньей вызывало настоящие вспышки эрготизма среди людей, употреблявших испорченную рожь. У несчастных появлялись такие симптомы как жгучая боль и гангрена конечностей, судороги и галлюцинации.

Удаление зараженных черных семян началось только в 1800-х годах, и с тех пор эта болезнь стада редкой. Но те же самые грибковые соединения, которые вызывают эрготизм, были позже выделены и использованы в медицинских целях, включая лечение головных болей, как в случае с препаратом, назначенным девушке. Сегодня большинство случаев эрготизма связано с лечением алкалоидами спорыньи, например, если дозы слишком высоки или лечение продлено.

Но иногда у людей может развиться эрготизм даже при приеме обычных доз препаратов на основе спорыньи. Это происходит, когда пациенты принимают другие медикаменты, которые приводят к лекарственному взаимодействию. Один из таких препаратов входит в группу антиретровирусной терапии, которую принимают люди с ВИЧ.

В случае с жительницей Индии все закончилось относительно хорошо — врачи дали ей разжижающий кровь препарат, и вскоре боли прошли, а кровоток улучшился. Но ей все же пришлось удалить один из пальцев на левой ноге.