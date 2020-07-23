Хоккейный турнир памяти Александра Дубко пройдет в Гродно с 30 июля по 1 августа

Источник материала: Вороновская газета





Стало известно расписание матчей хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Дубко. Состязания пройдут в Гродно с 30 июля по 1 августа, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Среди претендентов на трофей турнира — столичная «Юность», гродненский «Неман», «Гомель» и «Лида».

Команды выявят победителя по итогам однокругового турнира. Победитель прошлогодних соревнований «Неман» в первом туре (30 июля, начало в 19.30) встретится с «Гомелем». В дневной части состязаний чемпион Беларуси минская «Юность» сыграет с «Лидой» (15.30). 31 июля болельщиков ждут встречи «Юность» — «Гомель» (15.00) и «Лида» — «Неман» (19.00). 1 августа выяснят отношения «Гомель» с «Лидой» (12.00) и «Неман» с «Юностью» (16.00).

В нынешнем году турнир памяти Александра Дубко будет проводиться уже в 16-й раз.

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