Минобр отмерил школьникам аж 17 дней зимних каникул









публикует Министерство образования. ГрафикМинистерство образования.





Первая четверть начнется 1 сентября и закончится 31 октября. Каникулы продлятся восемь дней — до 8 ноября.





С 9 ноября по 24 декабря продлится вторая четверть.





Зимние каникулы будут длинными - 17 дней.





Третья четверть начнется 11 января и завершится 27 марта.





Потом будет восемь дней весенних каникул (от 28 марта до 4 апреля).





Наконец, четвертая четверть начнется 5 апреля и продлится до 31 мая.



