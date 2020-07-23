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Минобр отмерил школьникам аж 17 дней зимних каникул
Источник материала: Партизан
Стало известно расписание каникул у белорусских школьников в новом учебном году (2020/2021 годов).
График
Первая четверть начнется 1 сентября и закончится 31 октября. Каникулы продлятся восемь дней — до 8 ноября.
С 9 ноября по 24 декабря продлится вторая четверть.
Зимние каникулы будут длинными - 17 дней.
Третья четверть начнется 11 января и завершится 27 марта.
Потом будет восемь дней весенних каникул (от 28 марта до 4 апреля).
Наконец, четвертая четверть начнется 5 апреля и продлится до 31 мая.
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Стало известно расписание каникул у белорусских школьников в новом учебном году (2020/2021 годов).
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