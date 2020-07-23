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Минобр отмерил школьникам аж 17 дней зимних каникул

23.07.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно расписание каникул у белорусских школьников в новом учебном году (2020/2021 годов).



График публикует Министерство образования. 

Первая четверть начнется 1 сентября и закончится 31 октября. Каникулы продлятся восемь дней — до 8 ноября. 

С 9 ноября по 24 декабря продлится вторая четверть.

Зимние каникулы будут длинными - 17 дней.

Третья четверть начнется 11 января и завершится 27 марта. 

Потом будет восемь дней весенних каникул (от 28 марта до 4 апреля). 

Наконец, четвертая четверть начнется 5 апреля и продлится до 31 мая.
 
 
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Стало известно расписание каникул у белорусских школьников в новом учебном году (2020/2021 годов).
 
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