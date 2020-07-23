В Минске на проспекте Дзержинского загорелся автобус

Источник материала: ОНТ

ЗАГОРЕЛСЯ АВТОБУС. Минск. В полдень на проспекте Дзержинского загорелся автобус. В салоне «МАЗа» в этот момент находились более 10 пассажиров.

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Они сразу покинули транспортное средство. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали работники МЧС. Машина техпомощи эвакуировала аварийный автобус в парк. Причина происшествия устанавливается.

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