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В Минске на проспекте Дзержинского загорелся автобус

23.07.2020 15:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске на проспекте Дзержинского загорелся автобус

ЗАГОРЕЛСЯ АВТОБУС. Минск. В полдень на проспекте Дзержинского загорелся автобус. В салоне «МАЗа» в этот момент находились более 10 пассажиров. 

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Они сразу покинули транспортное средство. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали работники МЧС. Машина техпомощи эвакуировала аварийный автобус в парк. Причина происшествия устанавливается.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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ЗАГОРЕЛСЯ АВТОБУС. Минск. В полдень на проспекте Дзержинского загорелся автобус. В салоне «МАЗа» в этот момент находились более 10 пассажиров.  Подробнее смотрите...
 
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