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В Минске на проспекте Дзержинского загорелся автобус
Источник материала: ОНТ
ЗАГОРЕЛСЯ АВТОБУС. Минск. В полдень на проспекте Дзержинского загорелся автобус. В салоне «МАЗа» в этот момент находились более 10 пассажиров.
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Они сразу покинули транспортное средство. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали работники МЧС. Машина техпомощи эвакуировала аварийный автобус в парк. Причина происшествия устанавливается.
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ЗАГОРЕЛСЯ АВТОБУС. Минск. В полдень на проспекте Дзержинского загорелся автобус. В салоне «МАЗа» в этот момент находились более 10 пассажиров. Подробнее смотрите...
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