Огромный гелиопарк заработал в Несвижском районе. Вот как он выглядит

Комплекс солнечных батарей размером с пять футбольных полей разместился в деревне Качановичи на месте бывшего аэродрома сельхозавиации. Станция уже начала накапливать энергию для нужд района и области. В технических нюансах попробовали разобраться корреспонденты МЛЫН.BY.

Несвижский район в большинстве своем регион сельскохозяйственный. У мощных зерносушильных комплексов, особенно во время уборочной кампании, и промышленных предприятий есть потребность в энных объемах электроэнергии. А потому около года назад было решено построить гелиоэнергетическую установку, работающую на солнечной энергии. Заказчиком выступила местная компания «РЕАГ-Несвиж», проектом заинтересовались швейцарские и немецкие инвесторы. И завертелось.





За полгода на участке около 5 га (что важно, пахотные земли не были использованы) появились 4752 фотоэлектрических модуля: стоимость одного — порядка 130 евро, мощность — 335 ватт. Вырабатывать первую энергию комплекс начал 23 июня.

— Вся установка основана на энергии солнца. Чем больше солнечной радиации — а она самая высокая с марта по май, а также с августа по октябрь — тем больше энергии, — объясняет технические проволочки директор «РЕАГ-Несвиж» Николай Мурашко, посвятивший работе с возобновляемыми источниками энергии почти всю жизнь. — Панели поликристаллические, они «ловят» эту радиацию и подают на инвенторы, которые преобразовывают переменное напряжение в постоянное. Далее энергия «улетает» на электроподстанцию и попадает в общие энергосети.





Мощность комплекса — 1,6 мегаватт в час. Этого хватает, чтобы обеспечить тысячу жилых домов «чистой» энергией. Ночью станция «спит», а с первыми лучами солнца «просыпается» — работает полностью в автоматическом режиме. Если на улице пасмурная погода, мощность немного падает — 1,3-1,4 мегаватта.







В гелиопарке работает лишь один сотрудник — оператор станции. Он отслеживает работу 22 инвенторов через монитор. В режиме реального времени на нем видно, при какой мощности рентабельность становится выше.





— Стоимость этого проекта — почти 3,5 млн рублей, окупится через 11 лет, — комментирует Николай Мурашко и предлагает взглянуть на экран. — Например, при текущей мощности 1,267 мегаватт в час доход составляет 11,47 тысяч евро день.







Однако на «зеленую» энергетику в Беларуси в ближайшее время рассчитывать не приходится, рассуждает Николай Николаевич. В связи с вводом БелАЭС квот на строительство возобновляемых источников энергии станет в разы меньше.

— В энергосистеме должно быть место всем. Ведь солнечные панели, биогазовые установки, ветрогенераторы — решение не только экономических, но и экологических проблем, — уверен директор «РЕАГ-Несвиж». — Подобные комплексы позволяют сократить вредные выбросы в атмосферу. В Качановичах мы построили первый парк солнечных батарей в Несвижском районе. Аналогичные установки начали возводить в Сенненском районе Витебской области и Мстиславском районе Могилевской области. В планах установить на полигонах ТБО «Северный» и «Тростенец» под Минском небольшие фотоэлектрические станции. Проект уже делается.





Дополнительно

В Несвижском районе построено несколько источников возобновляемой энергии. Биогазовые комплексы, которые вырабатывают энергию для своих нужд, установлены в агрокомбинате «Снов» (мощность — 2,9 мегаватт в час), а также в хозяйстве «Лань-Несвиж» (1,4 мегаватта). В агрокомбинате «Несвижский» «зеленую» энергию вырабатывает ветрогенератор.

Станислав Лобатый

Фото: Екатерина Сейнова