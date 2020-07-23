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В августе Kia покажет маленький кроссовер Sonet
Источник материала: Tut.by
Компания Kia опубликовала первый официальный эскиз будущего субкомпактного кроссовера, который уже почти готов к серийному производству — это Sonet, его
Официально новый кроссовер Kia будет представлен 7 августа. Выставочный шоу-кар щеголял светодиодными фарами, выдвижными дверными ручками и 16-дюймовыми колесными дисками, но серийный вариант будет несколько проще.
Платформу Sonet разделит с показанным в прошлом году Hyundai Venue — новая модель Kia окажется кроссовером длиной менее 4 м и с безальтернативным передним приводом, а из оснащения заявлены информационно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем и аудиосистема Bose. Если верить индийским СМИ, Sonet получит тот же набор двигателей, что и Venue, который в Индии предлагается с 1,2-литровой атмосферной «четверкой» (83 л.с.), трехцилиндровым литровым турбомотором (120 л.с.) и 90-сильным дизелем 1.4.
Первое время Sonet будет доступен только в Индии — у местных дилеров новинка появится до конца года, а стартовая стоимость, как ожидается, составит около 9 тысяч долларов в пересчете. Вслед за Индией Kia намерена вывести новинку и на рынки других стран.
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Компания Kia опубликовала первый официальный эскиз будущего субкомпактного кроссовера Sonet, который уже почти готов к серийному производству.
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