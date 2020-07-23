В Боровлянах Jeep во дворе сбил пятилетнего мальчика

Источник материала: ОНТ

В Боровлянах легковой автомобиль сбил пятилетнего мальчика во дворе жилого дома. Об этом сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 22 июля. Водитель Jeep Grand Cherokee 1974 года рождения ехал по дворовой территории, когда он совершил наезд на ребенка 2015 года рождения. В ГАИ отметили, что мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных во дворе автомобилей.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с закрытым переломом голени. После оказания медиками помощи его отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка.

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