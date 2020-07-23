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Многодетная мать поделилась секретом идеального порядка в доме

23.07.2020 15:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Многодетная мать поделилась секретом идеального порядка в доме

Жительница Великобритании, 33-летняя мать троих детей Рианнон Паркер рассказала, как она поддерживает идеальный порядок в доме, пишет The Sun.

Женщина отметила, что она организовала буквально каждый сантиметр пространства в своем доме. Главное, по словам Паркер, не жалеть выбрасывать ненужные вещи и выделить место каждому предмету. 

Четыре раза в год британка совершает генеральную уборку – перед Рождеством и днем рождения каждого ребенка. С помощью этого женщина освобождает место для новых предметов. Британка избавляется от вещей, из которых дети уже выросли, а также от игрушек, в которые они не играют. Женщина складывает все в корзину и отправляет в благотворительный магазин либо продает на интернет-платформах.

Детские рисунки Паркер фотографирует и складывает снимки в одну фотокнигу. Она занимает меньше места, чем большие папки с бумагой. 

Также британка складывает вещи по цветовой гамме. Например, расставляет таким способом книги на полках. Для всего используются подписанные корзины, ящики и контейнеры. 

ФОТО: The Sun

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Жительница Великобритании, 33-летняя мать троих детей Рианнон Паркер рассказала, как она поддерживает идеальный порядок в доме, пишет The Sun. Женщина отметила, что...
 
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