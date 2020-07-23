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Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту пройдет в Минске

23.07.2020 15:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту пройдет в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

В честь Дня пожарной службы 24 июля пройдет чемпионат страны по пожарно-спасательному спорту. Его проведут в Университете гражданской защиты в Минске. Об этом сообщили на сайте ведомства.

За звание победителя будут сражаться 8 команд. В их числе областные и Минское городское управления МЧС, а также команда Университета гражданской защиты.

Соревнования будут проходить исключительно в командных видах: «Пожарная эстафета 4*100 метров» и «Боевое развертывание». Старт – в 10:00 и 14:00 соответственно. В интернете доступна будет онлайн-трансляция.

Фото: 112.by

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Теги: Минск
 
 
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В честь Дня пожарной службы 24 июля пройдет чемпионат страны по пожарно-спасательному спорту. Его проведут в Университете гражданской защиты в Минске. Об...
 
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