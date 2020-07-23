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Пассажиры самолета сообщили о пьяном дебоше футболиста и бывшего мужа Бузовой

23.07.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажиры сообщили, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Пассажиры рейса, следовавшего из Казани в Москву, заявили, что Тарасов вместе с другим игроком «Рубина» Николаем Поярковым употреблял спиртные напитки и вел себя неприлично. Сам футболист свою вину отрицает.

В феврале хавбек подписал контракт с «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе 33-летнего Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе национальной команды России.

Тарасов был женат на певице Ольге Бузовой с 2012 по 2016 год.

 
 
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Пассажиры сообщили, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.
 
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