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ОАЦ приостановил действие лицензий «БелХард», позволявших заниматься защитой информации

23.07.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте Оперативно-аналитического центра появилось сообщение, что на полгода приостанавливается действие специальных разрешений, позволяющих осуществлять техническую и криптографическую защиту информации, выданных «БелХард Групп» и «БелХард Девелопмент» — эти две организации входят в группу компаний «БелХард».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Согласно приказу ОАЦ от 15 июля 2020 года и в соответствии с абзацем вторым пункта 76 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, с 20 июля этого года на 6 месяцев «приостановлено действие специальных разрешений (лицензий) на право осуществления деятельности по технической и (или) криптографической защите информации», выданных «БелХард Групп» и «БелХард Девелопмент».

В указанном пункте говорится, что «в случаях, когда лицензиат в установленные в требовании (предписании) сроки не устранил нарушение, повлекшее за собой приостановление действия лицензии, либо письменно не уведомил лицензирующий орган о его устранении, данный орган в течение месяца со дня окончания срока устранения такого нарушения принимает решение о прекращении действия лицензии».

«В случае неустранения в указанный строк нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, будет принято решение о прекращении ее действия», — говорится в сообщении ОАЦ.

Отметим, что защита информации в информационных системах является одним из направлений работы ЗАО «БелХард Групп».

Мы спросили руководителя Belhard Игоря Мамоненко, с чем это связано.

— Примерно год назад ужесточились требования к лицензиарам. В качестве требования была закупка специализированного оборудования, которое позволяет повысить качество работы лаборатории или программного обеспечения, — пояснил он. — По ценам это порядка 100 тысяч долларов. Некоторые фирмы пошли на такие затраты. Но чтобы отбить сто тысяч долларов, надо продать на два миллиона. У нас, к сожалению, таких объемов на белорусском рынке нет. И мы приняли решение, что это для нас будет нерентабельно.

На вопрос, значит ли это, что в компании не будут предоставляться услуги по защите информации, Игорь Мамоненко ответил:

— У «БелХард» 40 направлений деятельности. Одно из направлений закроется.

— Не планируете потом возобновить?

— Любая фирма делает пробные шаги в разных направлениях. Там, где ей удалось закрепиться, она расширяется. Там, где не получается, сворачивается. Надо уметь входить в отдельные виды бизнеса и выходить с минимальными потерями.

 
 
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