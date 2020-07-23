|
"Вершнікі". Виталий Гурков и Мелитина Станюта устроили прогулку на лошадях
Источник материала: Партизан
Белорусский мастер единоборств Виталий Гурков и гимнастка Мелитина Станюта прокатились на лошадях на конеферме в 30 км от Минска.
"Вершнікі", — подписал Гурков фото в Инстаграме.
Гурков и Станюта часто проводят время вместе, однако предпочитают не афишировать подробности личной жизни.
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/other/362860
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский мастер единоборств Виталий Гурков и гимнастка Мелитина Станюта прокатились на лошадях на конеферме в 30 км от Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)