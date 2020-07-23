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"Вершнікі". Виталий Гурков и Мелитина Станюта устроили прогулку на лошадях

23.07.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский мастер единоборств Виталий Гурков и гимнастка Мелитина Станюта прокатились на лошадях на конеферме в 30 км от Минска.

"Вершнікі", — подписал Гурков фото в Инстаграме.



Гурков и Станюта часто проводят время вместе, однако предпочитают не афишировать подробности личной жизни.

Читать полностью: https://www.pressball.by/news/other/362860
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский мастер единоборств Виталий Гурков и гимнастка Мелитина Станюта прокатились на лошадях на конеферме в 30 км от Минска.
 
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