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Гондольеры Венеции сократили вместимость лодок из-за располневших туристов

23.07.2020 16:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гондольеры Венеции сократили вместимость лодок из-за располневших туристов

Венецианские гондольеры вводят ограничения. Речь идет о сокращении количества пассажирских мест в лодках из-за туристов с избыточным весом, пишет издание The Guardian.

Лимит на количество пассажиров в гондолах типа «да ноло», которые используют для туристических туров по городским каналам, уменьшился с шести до пяти. В лодках «да парада», предназначенных для пересечения Гранд-канала, максимальное число мест – 12. Ранее их было 14.

Как рассказал президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балби, за последние 10–15 лет вес туристов значительно увеличился. Так как в лодках нет весов для определения максимальной нагрузки, гондольеры решили сократить количество пассажирских мест.

ФОТО: pixabay 

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Венецианские гондольеры вводят ограничения. Речь идет о сокращении количества пассажирских мест в лодках из-за туристов с избыточным весом, пишет издание The Guardian....
 
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