Источник материала: Вороновская газета





БРСМ запустил мобильное приложение «Голосую!». Презентация состоялась сегодня во время открытого диалога «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», сообщает корреспондент БЕЛТА.





Приложение представили активисты союза молодежи из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Владымцев, Егор Голубев и Юрий Скробат.

Бесплатное приложение поможет белорусам узнать адрес своего участка, наименование здания, в котором оно находится, и контактный телефон. На отдельной вкладке можно ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты Беларуси. После получения информации можно будет «Построить маршрут». Сервис перенаправит на Google или Yandex Maps и проложит путь — пешком, на общественном транспорте, такси и собственном автомобиле.





«Мы не первый год тестируем приложение «Голосую!». Оно уже прошло апробацию на местных и парламентских выборах. Сейчас доработано с учетом пожеланий избирателей и представителей избирательных комиссий разных уровней», — рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ, депутат Палаты представителей Сергей Клишевич. Приложение презентовано на платформах Android и iOS. Кроме того, сервис доступен и пользователям компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный сайт.





В новом приложении будут доступны и «Новости» — актуальная информация из раздела «Политика» БЕЛТА — Новости Беларуси. Разработчики также добавили для пользователей раздел «Обратная связь».





По завершении избирательной кампании сервис продолжит работу в новом формате — «Мой депутат». «Любой желающий сможет найти необходимую информацию о каждом депутате Палаты представителей: биографию, график приема, обратную связь и многое другое. Предусмотрено также онлайн-общение. Таким образом мы сделаем избирателей и депутатов еще ближе, — отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ. — Мы очень ценим этот социально полезный вклад молодежи в избирательную кампанию».

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