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Сыр-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадайтесь, сколько он весит

23.07.2020 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Мировой рекорд установили итальянские производители сыра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сыр-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадайтесь, сколько он весит

На Сардинии представили огромное колесо Пекорино весом более полутонны. Диаметр гиганта составил 165 сантиметров, а высота – 60.   

Сыр-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадайтесь, сколько он весит

Приготовили сыр в коммуне Локули ещё в мае 2019-го, для этого мастерам потребовалось 4 500 литров молока. После целый год его выдерживали в специальных условиях, чтобы дать дозреть.  

Сыр-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадайтесь, сколько он весит

После того, как были произведены все необходимые замеры, а судья Книги рекордов Гиннесса признал этот кусок сыра из овечьего молока самым большим в истории, все присутствующие смогли попробовать «рекордсмена» на вкус.  

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Новости Италии. Мировой рекорд установили итальянские производители сыра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На Сардинии представили огромное...
 
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