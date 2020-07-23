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В корейском зоопарке впервые родился детеныш гигантской панды

23.07.2020 14:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В корейском зоопарке впервые родился детеныш гигантской панды

В южнокорейском зоопарке Everland в городе Йонъин (Республика Корея) родился первый в истории страны детёныш гигантской панды. Об этом сообщает БЕЛТА.

Детеныш родился вечером 20 июля от 7-летней Айбао и 9-летнего Лэбао. Как пояснили в администрации парка, мама и малыш, который при рождении весил 197 г и имел рост 16,5 см, чувствуют себя хорошо, они находятся в специально оборудованном помещении парка, скрытом от глаз посетителей парка.

Детеныша не будут представлять публике до тех пор, пока у него не разовьется иммунная система. В администрации парка отметили, что наблюдать за ростом и развитием малыша можно будет благодаря фото и видео, которые будут публиковаться на официальном сайте парка. 

Значимость события обусловлена тем, что в неволе панды размножаются крайне редко. При этом Айбао и Лэбао являются единственной парой панд в Южной Корее. Туда они прибыли из Китая еще в 2016 году, после того как руководитель КНР Си Цзиньпин согласился предоставить животных в аренду для проведения совместных исследований. С того момента чтобы увидеть панд парк Everland посетили свыше 9,5 млн человек. 

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В южнокорейском зоопарке Everland в городе Йонъин (Республика Корея) родился первый в истории страны детёныш гигантской панды. Об этом сообщает БЕЛТА. Детеныш...
 
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