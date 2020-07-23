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В Италии изготовили самый огромный сыр в мире

23.07.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии изготовили самый огромный сыр в мире

Итальянские производители сыра установили новый мировой рекорд. На острове Сардиния изготовили головку сыра весом в 600 кг, передает Ansa.it.

Сыр пекорино под названием «Гигант Седрино» изготовили из 4500 литров овечьего молока еще в мае 2019 года. До этого времени его выдерживали в специальных условиях, после чего его осмотрел судья из Книги рекордов Гиннесса.

Новый рекордсмен в диаметре составляет 165 см, а в высоту – 60 см. 

Ранее рекорд принадлежал сыру, который сделали в Асколи-Пичено в 2009 году. Его вес был 534 кг.

Фото:  Ansa.it 

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Итальянские производители сыра установили новый мировой рекорд. На острове Сардиния изготовили головку сыра весом в 600 кг, передает Ansa.it. Сыр пекорино под...
 
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