|
В Италии изготовили самый огромный сыр в мире
Источник материала: ОНТ
Итальянские производители сыра установили новый мировой рекорд. На острове Сардиния изготовили головку сыра весом в 600 кг, передает
Сыр пекорино под названием «Гигант Седрино» изготовили из 4500 литров овечьего молока еще в мае 2019 года. До этого времени его выдерживали в специальных условиях, после чего его осмотрел судья из Книги рекордов Гиннесса.
Новый рекордсмен в диаметре составляет 165 см, а в высоту – 60 см.
Ранее рекорд принадлежал сыру, который сделали в Асколи-Пичено в 2009 году. Его вес был 534 кг.
Фото: Ansa.it
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянские производители сыра установили новый мировой рекорд. На острове Сардиния изготовили головку сыра весом в 600 кг, передает Ansa.it. Сыр пекорино под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)