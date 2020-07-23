Лукашенко: В сельском хозяйстве – небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь может рассчитывать на хорошую выручку от экспорта сельхозпродукции, поскольку год выдался урожайным. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны, передает БЕЛТА .

«В сельском хозяйстве – небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств», – сказал глава государства.

При этом Лукашенко акцентировал внимание на необходимости качественной и своевременной организации уборочной кампании. Урожай должен быть собран в полном объеме. В связи с этим президент поручил взять под жесткий контроль обеспечение уборки и организацию экспортных поставок сельхозпродукции.

Лукашенко также выразил уверенность, что прорыв может быть и промышленном секторе, несмотря на экономические сложности в мире. В качестве примера он привел Минский завод холодильников ЗАО «Атлант», который установил рекорд по продажам. По мнению белорусского лидера, промышленность должна воспользоваться преимуществами того, что в республике не останавливалось производство.

«Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Раз спрос на сырье, материалы, металлы и прочее уменьшился, значит и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье дешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают другие», – сказал глава государства.